Область на карте

Фото: Пресс-служба администрации Краснотурьинска

Пожарное депо для килачёвцев, дорога к Литературному кварталу и баннеры с детскими рисунками – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в свердловских муниципалитетах за минувшую неделю.

Краснотурьинск

В городе после капитального ремонта открылась детская поликлиника – самая крупная в Северном округе.

Как сообщает газета «Заря Урала», ремонт в поликлинике, которая обслуживает 67 тысяч детей со всего северного «куста» области, проводился по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В здании отремонтировали кровлю, а также второй и третий этажи, заменили окна и двери, инженерные сети, установили новую входную группу с увеличенной колясочной зоной и автоматическими дверями. Также была сделана частичная перепланировка помещений, благодаря чему, например, появилась отдельная комфортная зона для кормления грудью. Специально для маленьких пациентов поликлинику укомплектовали игрушками и оборудованием, а стены в коридорах украсили рисунками.

Фото: Пресс-служба администрации Краснотурьинска

Фото: Пресс-служба администрации Краснотурьинска

Килачёвское (Ирбитский район)

В селе открылось пожарное депо.

Как пишут «Родники ирбитские», объект был построен при поддержке областного правительства. За год из старой, полуразрушенной котельной получилось современное пожарное депо, с гаражом на две машины, диспетчерской, комнатой отдыха, санузлом и раздевалкой.

С открытием депо сократится время прибытия пожарных к месту вызова, что позволит минимизировать последствия пожаров и обеспечит безопасность в восьми населенных пунктах, где в общей сложности проживает более 2,6 тысячи человек.

По случаю открытия депо юным жителям Килачёвского разрешили посидеть в пожарном автомобиле Фото: Из личного архива Алексея Никифорова

Фото: Ольга Белоусова

Байкалово

В центральной районной больнице появился маммограф.

Как пишет газета «Районная жизнь», потребность в маммографе была очень высокой: к учреждению прикреплено 7,5 тысячи женщин. На новом оборудовании в смену смогут обследовать до 20 женщин. Пройти обследование можно будет по направлению участкового терапевта или узкопрофильного специалиста, а также в рамках диспансеризации.

Сарана (Красноуфимский район)

В поселке вручили ключи от квартир переселенцам из ветхого и аварийного жилья.

Как пишет портал «В Красноуфимске», двухэтажный дом на семь квартир был построен за год. Его строительство обошлось в 15,6 миллиона рублей.

Бобровский (Сысертский район)

Началось строительство дороги к Литературному кварталу, где живет два десятка многодетных семей.

Как пишут «Сысертские вести», территория, по которой должна была проходить дорога к кварталу, находилась в федеральной и частной собственности, из-за чего возникла заминка. По поручению губернатора Евгения Куйвашева вопросом занялись сразу несколько ведомств. Земли передали муниципалитету, поставили их на кадастровый учет. На строительство дороги длиной 2,7 километра было выделено 102 млн рублей. К концу года жители квартала смогут выезжать из дома сразу на трассу Арамиль – Фомино.

Качканар

На станции Качканар завершился первый этап реконструкции перрона.

Как сообщают местные паблики со ссылкой на главу городского округа Андрея Ярославцева, был отремонтирован 130-метровый участок. На нем дополнительно установили урны и лавочки из переработанного пластика. Весной рабочие возьмутся за оставшиеся 130 метров перрона.

Среднеуральск

Городские улицы украсили баннерами, которые нарисовали юные художники.

Как пишет газета «Среднеуральская волна», баннеры с детскими рисунками разместили напротив кинотеатра «Волна», на самом кинотеатре и рядом с автостанцией. Как оказалось, в декабре прошлого года администрация города провела конкурс творческих работ, посвященных зиме. Призом стала возможность представить свою работу широкой публике, что и было сделано. Практику планируется продолжить.

Фото: «Среднеуральская волна»