В полиции Артемовского сменился руководитель

Новый начальник ОВД Артемовского ранее возглавлял полицию Слободо-Туринского района. Фото: Валерий Горелых

ОВД Артемовского возглавил новый начальник — им стал подполковник Артем Хомченко, ранее возглавлявший отдел полиции Слободо-Туринского района. Нового руководителя коллективу представил заместитель главы свердловского МВД Сергей Ремезков.

Как сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, Артем Хомченко родился 21 мая 1987 года в селе Ницинском Слободо-Туринского района. В 2002 году он окончил средне-специальную школу МВД в Нижнем Тагиле, а в 2011 году завершил заочное обучение в Уральском юридическом институте МВД.

"[Артем Хомченко] С детства мечтал стать представителем системы МВД, но окончательно принял решение после неоднократного просмотра культового советского детектива "Анискин". <...> Карьеру силовика начал с должности участкового уполномоченного в своем родном районе. Затем трудился старшим дознавателем и старшим оперуполномоченным угрозыска, заместителем начальника ОП 27. А с февраля 2019 по 29 января 2023 возглавлял этот отдел. Женат, имеет троих сыновей 4, 6 и 13 лет. В свободное от службы время увлекается беговыми лыжами и хоккеем", — сообщил Валерий Горелых.

Артем Хомченко имеет несколько ведомственных наград. С его участием было раскрыто много резонансных преступлений. В частности, одно из них было совершено в 2004 году, когда был убит труженик колхоза "Путь Ленина". Тогда Хомченко вместе с коллегами удалось найти злоумышленника и определить орудие убийства, им оказалась спица.

"Долгое время преступление считалось "темным", но благодаря усилиям в том числе и Артема Хомченко, злоумышленника, более известного в определенных кругах по прозвищу "Белый", изобличили и отправили в места не столь отдаленные", — резюмировал Валерий Горелых.

Напомним, ранее нового начальника представили коллективу полиции Екатеринбурга.