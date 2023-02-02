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Общество
2 февраля 2023, 15:01

Уральские школьники увидят пуск ракеты на космодроме

Награждение победителей

Победители космического конкурса увидят запуск ракеты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Стартовал прием заявок на главный космический форум Свердловской области "Семихатовские чтения", который ежегодно проводит НПО автоматики. Тема этого года: "60 лет со дня первого полета женщины в космос". Победители получат уникальный приз — поездку на космодром, где увидят пуск ракеты.

Как рассказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, участие в главном космическом форуме помогает детям развивать навыки проектной деятельности и осваивать инженерные профессии.

"Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок — одна из ключевых задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий", — отметил Сергей Пересторонин.

Принять участие в форуме могут школьники в возрасте от 12 до 18 лет. Заявки нужно направлять на электронную почту semikhatovskie@yandex.ru до 28 февраля, а работу представить до 31 марта. Финал "Семихатовских чтений" состоится 20 апреля во Дворце молодежи. 

"Сотрудники НПО автоматики могут проконсультировать школьников во время работы над проектами и помочь в разработке и изготовлении", — рассказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

"Семихатовские чтения" — элемент инициированной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым комплексной программы "Уральская инженерная школа", направленной на раннюю профориентацию и выявление одаренных детей. За 9 лет в форуме приняли участие более 2 тысяч школьников, сообщает департамент информполитики региона.

Напомним, Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал указ, в соответствии с которым 2022–2031 годы в России объявлены Десятилетием науки и технологий.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что уральские школьники выиграли конкурс "Большая перемена" и отправятся в Арктику.

Областная газета Свердловской области

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