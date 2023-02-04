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4 февраля 2023, 12:15

Пассажирка из Екатеринбурга родила малыша в поезде

Малыш

Мальчик появился на свет на станции в Мордовии. Фото: Галина Соловьева

В поезде № 115 Томск  Адлер пассажирка родила сына. Женщина направлялась в гости к родителям из Екатеринбурга в Белореченск, сообщает telegram-канал РЖД.  

Появиться на свет малыш решил в Мордовии на перегоне Атяшево — Красный Узел. На помощь будущей маме пришли проводники и другие пассажиры, среди которых оказалась акушер.

Акушерка, которая помогла появиться на свет малышу. Фото: telegram-канал РЖД

Мальчик родился незадолго до прибытия на станцию Красный Узел. Маму с новорожденным передали врачам скорой помощи, которых вызвал машинист поезда. Сейчас женщина и ее грудной сын чувствуют себя хорошо.

"Мы поздравляем ее семью с прибавлением и благодарим наших пассажиров и работников поездной бригады за помощь!" — делятся в РЖД.

В компании добавили, что все проводники поезда проходят специальное обучение, в которое включены занятия по оказанию первой медицинской помощи пассажирам.

Проводники, пришедшие на помощь будущей маме. Фото: telegram-канал РЖД

Напомним, ранее между Екатеринбургом и Челябинском были запущены дополнительные "Орланы".

Областная газета Свердловской области

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