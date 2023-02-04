Пассажирка из Екатеринбурга родила малыша в поезде

В поезде № 115 Томск — Адлер пассажирка родила сына. Женщина направлялась в гости к родителям из Екатеринбурга в Белореченск, сообщает telegram-канал РЖД.
Появиться на свет малыш решил в Мордовии на перегоне Атяшево — Красный Узел. На помощь будущей маме пришли проводники и другие пассажиры, среди которых оказалась акушер.
Мальчик родился незадолго до прибытия на станцию Красный Узел. Маму с новорожденным передали врачам скорой помощи, которых вызвал машинист поезда. Сейчас женщина и ее грудной сын чувствуют себя хорошо.
"Мы поздравляем ее семью с прибавлением и благодарим наших пассажиров и работников поездной бригады за помощь!" — делятся в РЖД.
В компании добавили, что все проводники поезда проходят специальное обучение, в которое включены занятия по оказанию первой медицинской помощи пассажирам.
Напомним, ранее между Екатеринбургом и Челябинском были запущены дополнительные "Орланы".