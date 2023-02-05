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5 февраля 2023, 10:38

Легенде журфака УрФУ Борису Лозовскому исполнилось 75 лет

Борис Лозовский

Борису Лозовскому 5 февраля исполнилось 75 лет. Фото: Алексей Кунилов

Выпускники факультета журналистки УрФУ из редакции "Областной газеты" поздравляют многолетнего декана, доктора филологических наук и почетного гражданина Свердловской области Бориса Лозовского.

"Дорогой наш Борис Николаевич!

Сотни мастеров печатного и эфирного слова, в разное время мягкой силой Ваших слов направленные на профессиональный путь, идут по нему, с гордостью неся звание журфаковца УрГУ (УрФУ) не только по необъятным просторам России, но и по всему миру. Не счесть регалий Ваших, а газетная полоса, как Вы сами нас учили, небезгранична. Да и не за регалии и звания мы любим Вас. Невозможно представить другого преподавателя, которого бы так единодушно и беззаветно обожали и чествовали студенты и выпускники. Для всех нас Вы — Отец родной! Не зря ведь уже десятки лет звучат в стенах университета и общежития, в редакциях и студиях страны слова альтернативного гимна нашего родного факультета: "Но Лозовский — декан самый лучший — снова встанет в защиту горой!". Дай Вам Бог здоровья и благополучия, долгих лет!" — отмечают выпускники факультета, которым Борис Лозовский руководил многие годы.

Напомним, Борис Лозовский возглавлял факультет журналистики больше 30 лет. 

Областная газета Свердловской области

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