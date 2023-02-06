Число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции возросло до 284

В Турции произошло землетрясение магнитудой свыше 7. Фото: Алексей Кунилов

Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай в обращении к нации по местному телевидению. Он отметил, что больше всего пострадал район Кахраманмараш, где погибло не менее 70 человек.

В Сирии жертвами стихийного бедствия стали 237 человек, еще 639 получили ранения. О готовности помочь в ликвидации последствий землетрясения объявили несколько иностранных государств, в том числе и Россия.

Как сообщается на официальном портале МЧС России, два самолета Ил-76 со спасателями на борту уже готовы вылететь в Турцию. В готовность приведены 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

Свои соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду выразил президент Владимир Путин. Он заявил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает сайт Кремля.

Напомним, сегодня ночью на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Пострадали несколько провинций, разрушены жилые дома и здания. Данных о пострадавших российских туристах не поступало.