Владимир Путин подписал законы о пробации и сборе ДНК осужденных

Планируется создание единого реестра лиц, которые нуждаются в пробации. Фото: Галина Соловьева

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении системы социальной адаптации и реабилитации, а также защите прав бывших заключенных и осужденных граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Еще один закон, подписанный главой государства, обяжет собирать ДНК у всех подозреваемых и осужденных.

Согласно закону, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, система пробации подразумевает оказание помощи осужденным и бывшим заключенным в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении необходимого образования, восстановлении утраченных связей с родственниками, документов и прав на имущество.

Всего будет предусмотрено три вида пробации:

исполнительная — направлена на оказание помощи людям, которые были приговорены к наказанию, не связанному с изоляцией от общества. К этой же категории относятся освобожденные условно-досрочно, условно осужденные, приговоренные к штрафам, лишению права занимать определенные должности или к обязательным работам, а также осужденные, которым смягчили неотбытую часть заключения;

пенитенциарная — для лиц, которым назначили принудительные работы или лишение свободы, в том числе при подготовке к освобождению;

постпенитенциарная — для освободившихся и оказавшихся в трудной жизненной ситуации граждан.

В работе по адаптации и реабилитации бывших заключенных будут задействованы федеральные и региональные госорганы, учреждения уголовно-исполнительной системы, службы занятости и организации соцобслуживания. Им могут оказывать помощь религиозные, медицинские, образовательные и научные организации, НКО и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, общественные объединения, некоммерческие и религиозные организации смогут создавать спеццентры для пробации, где освободившимся гражданам в частности будут предоставлять временное жилье. Правила работы таких центров установит Минюст РФ.

Также планируется создание единого реестра лиц, которые нуждаются в пробации. Основные нормы закона вступят в силу с 1 января 2024 года.

Еще один закон, подписанный Владимиром Путиным, касается расширения перечня лиц, подлежащих геномной регистрации. Обязательный сбор ДНК будет распространяться на всех приговоренных к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и на лиц, подвергнутых административному аресту.

В случае возникновения у осужденных и подозреваемых права на реабилитацию они могут потребовать уничтожить их геномную информацию. Такое же право будет и у лиц, подвергшихся административному аресту, в случае отмены постановления суда о совершенном правонарушении.

Этот закон вступит в силу через 90 дней со дня его официального опубликования.

Отметим, что сегодня был опубликован еще один важный закон, подписанный Владимиром Путиным. Этот документ подразумевает, что сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будут публиковаться в интернете без указания персональных данных.