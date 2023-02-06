В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7

В результате стихии в Турции разрушены тысячи зданий. Фото: Алексей Кунилов

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первый толчок был самым мощным с 1939 года. По предварительным данным, погибло уже около 1000 человек, более 5000 серьезно ранены, обрушилось более 2000 зданий.

Как сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), эпицентр второго толчка находился в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине 2 километров. Новые толчки ощущаются и в Сирии, здесь количество жертв увеличилось до 371, более 1000 человек ранены, сообщил Ахмед Дмейрия, глава министерства здравоохранения республики. Серьезно пострадали сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.

Михаил Мишустин выразил соболезнования вице-президенту Турецкой Республики Фуату Октаю в связи с жертвами и разрушениями, вызванными землетрясением в Турции.

Видео: турецкий телеканал Canli TV.

Ранее свои соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану и Башару Асаду выразил президент Владимир Путин. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями готовы вылететь в Турцию для ликвидации последствий катастрофы.