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Общество
8 февраля 2023, 11:42

Льготы на газификацию получат бюджетники из свердловских сел

Село

Льготы на газификацию планируют предоставить сотрудникам бюджетной сферы сельских территорий. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области работникам бюджетной сферы из сельской местности компенсируют часть затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

Сейчас депутаты Заксобрания работают над пакетом изменений, которые планируют внести в закон "Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области". Парламентарии намерены расширить список получателей мер поддержки.

"В него предлагается включить работников расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах государственных организаций Свердловской области и муниципальных организаций, а также сотрудников расположенных в сельской местности обособленных структурных подразделений таких организаций", — уточняет председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также парламентарии планируют дополнить перечень затрат, за которые льготники получают компенсации. В список хотят включить пункт, касающийся приобретения и установки оборудования внутренней системы отопления.

Ранее в Свердловской области начала работать "газовая ипотека". В рамках социальной газификации жители могут взять кредит под 3–5 % на покупку оборудования и прокладку сетей внутри домохозяйства.

Областная газета Свердловской области

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