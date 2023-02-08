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Общество
8 февраля 2023, 12:50

Прямые рейсы запустят из Екатеринбурга в новый аэропорт Гоа

Самолет в Кольцово

Рейсы из Екатеринбурга на Гоа в новый международный аэропорт курортного штата будут выполнять 3 раза в неделю. Фото: Евгения Скачкова

С октября 2023 года из екатеринбургского аэропорта Кольцово запустят прямые регулярные рейсы в новый аэропорт индийского штата Гоа — Нью Гоа Манохар. Полеты будет выполнять Аэрофлот. 

Рейсы в курортный штат запланированы три раза в неделю. Самолеты, следующие по маршруту Екатеринбург — Гоа, будут летать по вторникам, пятницам и субботам. Вернуться из Гоа в Екатеринбург можно будет по средам, субботам и воскресеньям, сообщает пресс-служба авиакомпании. 

Авиаперевозчик отмечает, что новый международный аэропорт Нью Гоа Манохар был открыт 5 января 2023 года. Современный терминал способен принимать до 12 млн туристов в год. Полеты в прежнюю воздушную гавань — Даболим — будут выполняться по 30 сентября 2023 года.

Напомним, ранее стало известно, что Екатеринбург может стать одним из городов, где Аэрофлот планирует построить региональную базу. 

Областная газета Свердловской области

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