На помощь пострадавшим от землетрясения в Турции вылетел еще один борт МЧС России

Борт МЧС вылетел в Турцию. Фото: Павел Ворожцов

Самолет Ил-76 с дополнительной группой в составе 50 спасателей и 11 врачей вылетел в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Как сообщил министр чрезвычайного ведомства Александр Куренков, по поручению президента Владимира Путина принято решение об увеличении группировки при взаимодействии с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

Также в МЧС уточняют, что на борту находятся психологи и специалисты спасательного отряда "Центроспас", врачи федеральных учреждений Минздрава России. В составе медбригады травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

Ранее в Турцию прибыли более 100 спасателей МЧС России. Они ведут поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш, которая наиболее пострадала от землетрясения.

Также "Областная газета" писала о том, что МЧС России одним из первых предложило свою помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции.