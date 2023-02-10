Свердловские власти напомнили о мерах поддержки для жителей региона при оплате услуг ЖКХ

В Свердловской области действуют региональные и федеральные льготы на оплату услуг ЖКХ. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале действуют все федеральные меры поддержки, кроме того, в регионе ежегодно принимают ряд собственных мер, чтобы компенсировать стоимость услуг ЖКХ для льготных категорий граждан. Льготами при оплате жилищно-коммунальных услуг уже воспользовались около 600 тысяч свердловчан.

Как рассказали в министерстве социальной политики Свердловской области, всего льготы распространены на 36 категорий уральцев.

Основные федеральные льготники — это участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны и члены семей погибших инвалидов войны, чернобыльцы (инвалиды I–III групп), члены семей погибших военнослужащих. Все они получают компенсацию в размере 50%.

В Свердловской области к льготным категориям относятся дети-сироты, они освобождены от платы за коммунальные услуги. Также 50% компенсации предоставляется ветеранам труда, 30% — многодетным семьям.

В регионе компенсируют 100% расходов на оплату электроснабжения, отопления и газоснабжения в домах, где нет центрального отопления, врачам, воспитателям, учителям, работникам сферы культуры и искусства, социального обслуживания, ветеринарам, которые работают в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах. Эта льгота сохраняется даже после выхода на пенсию, если стаж работы на территории составляет более 10 лет.

Также в Свердловской области действуют субсидии на оплату ЖКХ для семей, у которых размер платы за жилищно-коммунальные услуги превышает 22% от общего дохода семьи. Получить льготу также могут и семьи, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, размер платы за жилищно-коммунальные услуги которых в совокупном доходе семьи превышают 12%. В 2022 году субсидиями на услуги ЖКХ в Свердловской области воспользовались более 109 тысяч человек, для этого из областного бюджета было выделено 2,8 миллиарда рублей. Средняя субсидия на одну семью составила 1 600 рублей в месяц.

Определить, какие льготы положены жителям региона можно c помощью специального справочника, разработанного региональным министерством социальной политики. Уточнить информацию также можно в территориальных управлениях соцполитики и местных администрациях или по единому социальному телефону 8 800 300-81-00. Чтобы подать заявление на льготу, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета по месту жительства или в МФЦ, сообщает департамент информационной политики региона.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Евгений Куйвашев распорядился расширить список льготников и рассмотреть вопрос об увеличении суммы компенсации при подключении к газовым сетям.