В Свердловской области начал работать социальный цифровой помощник

Цифровой помощник работает на сайте "Единый социальный телефон 8 800 300-8-100". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале запустили в работу сервис, с помощью которого жители могут узнать всю информацию о мерах социальной поддержки региона. Цифровой помощник с искусственным интеллектом работает на информационном портале организационно-методического центра соцпомощи Свердловской области, который называется "Единый социальный телефон 8 800 300-8-100".

Данный сайт был разработан в 2011 году областным центром социальной помощи при поддержке минсоцполитики Свердловской области. На портале имеется реестр поставщиков соцуслуг. Также на сайте можно пройти анкетирование и определить нуждаемость в социальном обслуживании. На ресурсе есть список технических средств реабилитации, которые имеются в учреждениях региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Разработкой цифрового помощника для данного сайта занималась компания "Ростелеком". Чат-бот оформлен в виде оранжевого круга в нижнем правом углу экрана сайта. Он работает в круглосуточном режиме, с его помощью свердловчане в оперативном режиме могут получить данные о выплатах, пособиях, льготах и других мерах соцподдержки. Разработчики бота поясняют, виртуальный помощник создан на основе технологий искусственного интеллекта. Чем больше цифровой помощник будет получать запросов и обрабатывать их, тем шире станет его база знаний, а ответы — более полными и точными.

Внедряемые современные технологии в сферу госуслуг помогают быстрее и комфортнее взаимодействовать уральцам с органами власти, таким образом решаются задачи национального проекта "Цифровая экономика России".

"Мы хорошо понимаем возрастающую роль цифровых технологий в предоставлении информационных сервисов населению. Именно поэтому первыми в области решили внедрить технологию виртуального помощника в социальной сфере", — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

Напомним, ранее свердловские власти рассказали о мерах поддержки для жителей региона при оплате услуг ЖКХ.