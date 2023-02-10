Депутаты свердловского Заксобрания передали в ДНР бронированный автомобиль

Бронированный автомобиль передан представителям ДНР. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

Представители Донецкой Народной Республики получили бронированный автомобиль. Полноприводную "Ниву" председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и депутат регионального парламента Тарас Исаков передали советнику главы ДНР Яну Гагину.

Автомобиль приобретен благодаря сотрудничеству областных парламентариев с представителями предпринимательского сообщества Среднего Урала, сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

"Свердловская область делает все возможное для того, чтобы оказывать поддержку нашим мобилизованным, участникам боевых действий, всем тем, кто своими ежедневными усилиями приближает победу в специальной военной операции. В нашем регионе работает штаб под руководством губернатора Евгения Владимировича Куйвашева. Как можем, мы помогаем в решении тех вопросов, которые ставят Президент Российской Федерации, губернатор региона, а также тех задач, которые мы сами для себя определяем в рамках оказываемой поддержки. Очень рады, что сегодня в очередной раз мы это можем сделать", — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Автомобиль специально подготовлен для работы в боевых условиях, он обшит высокопрочным материалом. Представители ДНР поблагодарили свердловских парламентариев за подарок и добавили, что машина будет работать по назначению.

"Большое спасибо за этого замечательного "железного коня", тем более, бронированного. <… > Хочется отметить, что именно уральцы одними из первых после начала СВО стали активно поддерживать нас. Люди на Урале живут замечательные! Не в первый раз приезжаю сюда и каждый раз в этом убеждаюсь", — сказал советник главы ДНР Ян Гагин.

Напомним, в январе текущего года свердловчане отправили в зону СВО 3,6 тонны гуманитарного груза.