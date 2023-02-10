Больше полумиллиарда рублей получит Свердловская область на развитие туризма

Средства будут распределены по четырем туристическим направлениям. Фото: Полина Зиновьева

Правительство России выделило более 11 млрд рублей на развитие туризма в регионах в этом году. Свердловской области из федерального бюджета направят больше полумиллиарда рублей.

Как следует из документов, опубликованных на сайте кабмина, средства субсидии распределены по четырем направлениям.

219,5 млн рублей на Средний Урал поступит в целях софинансирования региональных программ по проектированию туристского кода центра города. На поддержку общественных инициатив, которые направлены на развитие туристической инфраструктуры, в том числе обустройство национальных маршрутов и зон отдыха, Свердловская область получит почти 144 млн рублей.

106 миллионов рублей федеральный бюджет выделит на обновление инфраструктуры и обеспечение безбарьерной среды для путешественников. Еще 82 млн рублей поступят на общественные инициативы по созданию кемпингов и автокемпингов.

"Государственные вложения позволят реализовать идеи, необходимые для развития всей отрасли и призванные сделать поездки по стране более комфортными и интересными", — отметил ранее Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ.

Напомним, сегодня стало известно, что в этом году фестиваль Ural Music Night получит около 38 миллионов рублей из федерального бюджета.