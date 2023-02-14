Темы дня

Общество
14 февраля 2023, 12:11

В Тавде назначен новый начальник полиции

Василий Соколовский

Василий Соколовский возглавил полицию Тавды. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В межмуниципальном отделе МВД России "Тавдинский" назначен новый руководитель. Им стал подполковник полиции Василий Соколовский, информацию "Областной газете" подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. 

"В соответствии с приказом начальника регионального полицейского главка Александра Мешкова Василий Соколовский приступил к своим новым обязанностям с 13 февраля 2023 года", — уточнил Валерий Горелых.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка добавил, что до этого Василий Соколовский работал заместителем начальника ОМВД Тавды.     

Напомним, ранее новый руководитель был назначен в отделе внутренних дел Артемовского.  

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
14.02.2023, 16:52 / Общество
Одиноким матерям и отцам предложили давать места в детских садах вне очереди
14.02.2023, 16:36 / Общество
Свердловский омбудсмен представила губернатору доклад о работе за 2022 год
14.02.2023, 16:29 / Спорт
"Автомобилист" проиграл первый матч дальневосточного турне
14.02.2023, 16:05 / Общество
Стартует отбор компаний для участия в форуме ИННОПРОМ-2023
14.02.2023, 15:45 / Общество
До конца года в Екатеринбурге благоустроят 10 дворов