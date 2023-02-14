В Тавде назначен новый начальник полиции

Василий Соколовский возглавил полицию Тавды. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В межмуниципальном отделе МВД России "Тавдинский" назначен новый руководитель. Им стал подполковник полиции Василий Соколовский, информацию "Областной газете" подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

"В соответствии с приказом начальника регионального полицейского главка Александра Мешкова Василий Соколовский приступил к своим новым обязанностям с 13 февраля 2023 года", — уточнил Валерий Горелых.

Руководитель пресс-службы регионального полицейского главка добавил, что до этого Василий Соколовский работал заместителем начальника ОМВД Тавды.

Напомним, ранее новый руководитель был назначен в отделе внутренних дел Артемовского.