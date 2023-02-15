Сегодня исполнилось 10 лет с момента падения Челябинского метеорита

Фрагменты Челябинского метеорита продолжат изучать специалисты. Фото: Алексей Кунилов

15 февраля 2013 года около 7:20 утра по московскому времени в Челябинской области упал метеорит. Астероид диаметром 18 метров вошел в атмосферу Земли.

Ударной волной, вызванной падением метеорита, выбило стекла в зданиях Челябинска и ближайших к нему населенных пунктов. Тогда никто не погиб, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пострадало 7 420 жилых домов и других строений на Южном Урале. Все они были восстановлены в сжатые сроки. Сотрудники МЧС помогали в демонтаже разбитых рам, всего было остеклено 25 752 кв. м окон. В восстановительных работах участвовали 12 тысяч человек ежедневно.

10 лет назад вспышка от падения метеорита была видна в Свердловской области, а также в соседних регионах и даже в северном Казахстане. Исторический момент запечатлели многочисленные видеорегистраторы, установленные в автомобилях жителей.

Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль (Челябинская область). После этого к месту падения была направлена группа ученых уральских университетов. Исследования проводятся до сих пор.

Видео: telegram-канал ГУ МЧС России по Челябинской области

Напомним, ранее российские обсерватории обнаружили новый астероид, который сближается с Землей.