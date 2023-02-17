Новые квартиры получили дети-сироты из Красноуральска и Полевского

Новоселами стали 72 человека. Фото: Павел Ворожцов

Дети, оставшиеся без попечения родителей, получили новые квартиры благодаря госпрограмме, утвержденной губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Новоселами стали 72 человека в Красноуральске и Полевском.

Обеспечение жильем сирот — одно из направлений федерального проекта "Десятилетие детства". Значительная часть квартир предоставляется льготникам в домах, которые строят специально для них. Это помогает решать задачи национального проекта "Жилье и городская среда". В домах, которые возводят по госпрограмме, созданы условия и для маломобильных граждан.

В Красноуральске новые квартиры получили 42 человека, благодаря этому, по данным территориального управления соцполитики, очередь на жилье существенно сократилась. Сейчас в Красноуральском городском округе заселения ждут 28 детей-сирот. На строительство квартир Фонд жилищного строительства Свердловской области направил 79,5 миллионов рублей из регионального бюджета.

Новые жильцы осмотрели квартиры, переписали показания счетчиков и убедились в том, что квартиры полностью готовы к заселению.

"Хорошая квартира, большой коридор, кладовая комната, качественно сделана отделка. Никаких серьезных недоделок не выявил. Признаться, очень ждал этого момента, постоянно интересовался, когда же это произойдет", — поделился новосел Артем Хумаров.

В Полевском договоры найма жилых помещений подписали 30 детей-сирот. Здесь на строительство жилья из областного бюджета было выделено 48,8 миллиона рублей.

"Я действительно долго ждала эту квартиру. <...> Мне приятно, что все сделано аккуратно и чисто. Кухня по-настоящему большая, вместительная. Планирую в скором времени обустроиться и заняться переездом. Знаете, хорошо, когда есть крыша над головой", — сказала Анита Смолкина.

Фонд продолжает работу по программе обеспечения жильем детей-сирот. В ближайшее время планируются заселения в Талицком, Карпинском и Режевском городских округах, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее сообщалось о том, что за 10 лет новые квартиры по губернаторской программе бесплатно получили 9 тысяч свердловских детей-сирот.