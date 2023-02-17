На Среднем Урале фермеры увеличили посевные площади и поголовье коров

В 2023 году сумма господдержки свердловских аграриев составит около 4,9 миллиарда рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские фермеры вдвое увеличили поголовье коров и на четверть посевные площади под картофель за 5 лет, сообщает департамент информационной политики региона.

По данным Всероссийской сельскохозяйственной микропереписи, которая была проведена в 2021 году, фермеры увеличили посевные площади сельскохозяйственных культур на 17,7% — с 161,1 до 189,7 тысячи гектаров. Стали больше выращивать зерновых и зернобобовых культур, активно — пшеницу, рожь, ячмень.

В 2021 году под картофель фермеры заняли почти 9 тысяч гектаров земли, что больше на 22%, чем в 2016 году. Большая часть полей была сформирована в Богдановиче — около 4 тысяч гектаров и Каменском городской округе — около 2 тысяч гектаров.

За 5 лет в регионе увеличилось до 10,7 тысячи голов дойного стада. Крупные фермерские хозяйства организованы в Ирбитском муниципальном образовании, Красноуфимском и Режевском городских округах.

На поддержку сельхозпроизводителей Свердловской области из бюджетов всех уровней каждый год выделяют значительные средства. С 2016 по 2021 годы сумма составила 26,4 миллиарда рублей, в этом году сумма господдержки составит около 4,9 миллиарда рублей.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев продлил в Свердловской области срок действия аренды сельхозземель за рубль.