В РЭК призвали свердловчан не спешить перепрограммировать счетчики электроэнергии

В РЭК советуют жителям не спешить перепрограммировать счетчики. Фото: Алексей Кунилов

Исполняющий обязанности председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Владимир Гришанов призвал жителей тщательно проанализировать потребление электроэнергии в своих квартирах и домах. Об этом он заявил на встрече с представителями департамента регионального Госжилстройнадзора и областных территориальных организаций профсоюзов.

По словам Владимира Гришанова, свердловчанам не нужно спешить с перепрограммированием счетчиков. Важно изучить, сколько потребляется энергии ночью и днем. Если ранее тариф день-ночь был выгоден для всех жителей, имеющих двухтарифные счетчики, то сейчас он будет удобен тем, у кого в период с 23:00 до 7:00 потребление электричества превышает 27% от суточного объема. В энергосбытовых компаниях сообщают, что таких потребителей среди жителей не так много.

Также и.о. главы РЭК отметил, что на Среднем Урале действует расширенный список льготников, которым компенсируют затраты на оплату услуг ЖКХ или предоставляют скидки. Свердловчане всегда могут оформить субсидию, сообщает департамент информационной политики региона.

Владимир Гришанов акцентировал внимание на информировании жителей о нововведениях. Он обратился к участникам встречи, чтобы они доносили информацию до членов профсоюзных организаций.

"Общение с руководством РЭК и департамента Госжилстройнадзора Свердловской области стало очень полезным: оно позволило профсоюзным руководителям получить ответы на вопросы, понять логику ценообразования и алгоритм действий при перепрограммировании счетчиков. Со своей стороны профсоюзы предложили представителям РЭК провести встречи с работниками предприятий по отраслям и жителями муниципальных образований, чтобы разъяснить им проводимые изменения. Дополнительно мы будем на федеральном уровне предлагать сдвинуть индексацию зарплат в бюджетной сфере с 1 октября на более ранние сроки и более активно информировать семьи, у которых расходы на услуги ЖКХ превышают 22%, о положенных им льготах и субсидиях", — заявил по итогам встречи председатель федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

Владимир Гришанов напомнил, что новый порядок расчетов за электрическую энергию в этом году обусловлен изменениями в методике расчета тарифов, а также решениями ФАС России по отмене тарифов с 1 декабря 2022 года и признанием незаконным действующего с 1995 года порядка применения ночного тарифа для выходных и праздничных дней.

Ранее "Областная газета" рассказывала о нововведениях, связанных с тарифами на электроэнергию в Свердловской области.