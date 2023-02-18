На Среднем Урале продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях

В Свердловской области ожидается смог. Уральские синоптики продлили еще на три дня предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), мешающих рассеиванию вредных примесей в воздухе.
Предварительная отмена предупреждения об НМУ первой степени опасности назначена на 20:00 20 февраля, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ближайшие три дня в регионе ожидается похолодание. Ночами температура воздуха местами будет опускаться до -28 градусов, днем ожидается от -4 до -14 °С. Возможен небольшой снег.
Ранее синоптики сообщали о смоге в регионе в начале недели.