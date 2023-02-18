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18 февраля 2023, 15:36

На Среднем Урале продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях

Смог в Екатеринбурге

В регионе до вечера 20 февраля действует предупреждение о смоге. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ожидается смог. Уральские синоптики продлили еще на три дня предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ), мешающих рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Предварительная отмена предупреждения об НМУ первой степени опасности назначена на 20:00 20 февраля, сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ближайшие три дня в регионе ожидается похолодание. Ночами температура воздуха местами будет опускаться до -28 градусов, днем ожидается от -4 до -14 °С. Возможен небольшой снег.

Ранее синоптики сообщали о смоге в регионе в начале недели.

Областная газета Свердловской области

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