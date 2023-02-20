Свердловчане масштабно отметят 80-летие Уральского добровольческого танкового корпуса

День народного подвига по формированию УДТК ежегодно отмечается в Свердловской области 11 марта. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести на высоком уровне мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), который был сформирован в годы Великой Отечественной войны. Контроль за исполнением распоряжения главы региона возложен на вице-губернатора Олега Чемезова.

Юбилей будет отмечаться масштабными мероприятиями в Екатеринбурге и городах, где работают первичные ячейки Совета ветеранов УДТК. Речь идет о Нижнем Тагиле, Новоуральске, Алапаевске, Богдановиче, Полевском, Талице, Тугулыме. Запланирована военно-историческая реконструкция битвы на Орловско-Курской дуге, которая произошла 27 июля 1943 года. В том бою корпус УДТК получил боевое крещение. Также в течение года памятные мероприятия пройдут на базе Центра истории УДТК в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса ежегодно отмечается в Свердловской области 11 марта, он был учрежден в регионе указом губернатора в 2012 году.

Инициатором создания УДТК выступила газета "Уральский рабочий", она призвала в первом квартале 1943 года изготовить сверх плана танки и самоходные орудия, количества которых хватило бы для оснащения танкового корпуса. Уральцы поддержали инициативу. Рабочие Свердловской, Челябинской, Пермской областей на добровольной основе прошли обучение на водителей боевых машин. 11 марта 1943 года соединению было присвоено наименование — 30-й Уральский добровольческий танковый корпус.

Напомним, ранее в Екатеринбурге почтили память свердловчан, исполнивших служебный долг за пределами Отечества.