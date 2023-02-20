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Общество
20 февраля 2023, 16:38

МЧС предупредило жителей Среднего Урала о сильном снегопаде и гололеде

  Марина Сапожникова
Снег

В Свердловской области ожидают сильный снегопад. Фото: Полина Зиновьева

21 февраля местами в Свердловской области ожидается сильный снег, гололед и снежный накат на дорогах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.  

МЧС призывает свердловчан соблюдать осторожность. Прогнозируемые погодные явления могут осложнять дорожную обстановку, поэтому и автомобилистам, и пешеходам советуют быть внимательнее. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и избегать резких маневров.

Пешеходов просят держаться подальше от шатких строений, домов с неустойчивой кровлей, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности. Пожилым людям в непогоду лучше пользоваться тросточками и не занимать руки тяжелыми сумками, чтобы не потерять равновесие на скользкой дороге.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале продлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Областная газета Свердловской области

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