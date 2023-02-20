Социальный фонд России изменил номер контакт-центра

Новый номер контакт-центра 8 800 1‑00000‑1. Фото: Павел Ворожцов

С 23 февраля в Социальном фонде России (СФР) начинает действовать новый номер контакт-центра. Дозвониться до СФР и задать вопросы граждане смогут по телефону 8 800 1‑00000‑1.

Операторы центра расскажут жителям о мерах социальной поддержки, которые они могут получить в России, таких как материнский капитал, единое пособие и другие, сообщили в отделе по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью отделения Социального фонда РФ по Свердловской области.

На поступающие в контакт-центр обращения отвечает виртуальный ассистент, он обрабатывает самые популярные запросы и предоставляет информацию в онлайн-режиме. Если требуются более детальные данные, звонок переводят на сотрудника контакт-центра. Человек получает подробную информацию после идентификации.

В 2022 году в едином контакт-центре россиянам предоставили почти 10 млн консультаций.

Напомним, в этом году в Свердловской области начал работать социальный цифровой помощник.