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21 февраля 2023, 15:32

Президент поручил правительству обеспечить стабильное финансирование программ по модернизации ЖКХ

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Владимир Путин отметил, что в сферу ЖКХ необходимо инвестировать 4,5 триллиона рублей в течение 10 лет. Фото: Полина Зиновьева

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить стабильное финансирование программ бесплатной газификации и модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства.

"Продолжим программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты", — отметил глава государства. 

Президент заявил, что в течение 10 лет в сферу ЖКХ необходимо инвестировать 4,5 триллиона рублей. 

Ранее Владимир Путин поручил запустить в России программу льготной аренды жилья для работников ОПК. 

Областная газета Свердловской области

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