Президент поручил правительству обеспечить стабильное финансирование программ по модернизации ЖКХ

В ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил Правительству России обеспечить стабильное финансирование программ бесплатной газификации и модернизации систем жилищно-коммунального хозяйства.
"Продолжим программу бесплатной газификации. Уже принято решение распространить ее на социальные объекты: детские сады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты", — отметил глава государства.
Президент заявил, что в течение 10 лет в сферу ЖКХ необходимо инвестировать 4,5 триллиона рублей.
Ранее Владимир Путин поручил запустить в России программу льготной аренды жилья для работников ОПК.