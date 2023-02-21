Президент поручил правительству обеспечить стабильное финансирование программ по модернизации ЖКХ Валерия Белякова

Владимир Путин отметил, что в сферу ЖКХ необходимо инвестировать 4,5 триллиона рублей в течение 10 лет. Фото: Полина Зиновьева