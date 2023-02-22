В Екатеринбургском зоопарке выбрали зоомистера-2023

Каракал Хьюго набрал больше всего голосов. Фото: группа Екатеринбургского зоопарка в соцсети "ВКонтакте"

Титул "Зоомистер Екатеринбургского зоопарка — 2023" достался каракалу Хьюго. Он одержал уверенную победу над соперниками по результатам голосования.

У нового зоомистера появилась табличка на вольере, а 23 февраля он получит праздничное угощение в честь победы и Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба зоопарка.

Кроме Хьюго в конкурсе участвовали енот Михаил, кенгуру Хагена Пол, змееголов и серощекий калао Ральф.

Голоса разделились следующим образом:

каракал Хьюго — 1 051,

енот Михаил — 656,

кенгуру Хагена Пол — 366,

змееголов — 314,

серощекий калао Ральф — 189.

Организаторы конкурса напомнили, что основная цель мероприятия — привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как Екатеринбургский зоопарк отмечал День белого медведя.