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22 февраля 2023, 13:57

В Екатеринбургском зоопарке выбрали зоомистера-2023

  Марина Сапожникова
Каракал

Каракал Хьюго набрал больше всего голосов. Фото: группа Екатеринбургского зоопарка в соцсети "ВКонтакте"

Титул "Зоомистер Екатеринбургского зоопарка — 2023" достался каракалу Хьюго. Он одержал уверенную победу над соперниками по результатам голосования.

У нового зоомистера появилась табличка на вольере, а 23 февраля он получит праздничное угощение в честь победы и Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба зоопарка.

Кроме Хьюго в конкурсе участвовали енот Михаил, кенгуру Хагена Пол, змееголов и серощекий калао Ральф. 

Голоса разделились следующим образом:

  • каракал Хьюго — 1 051,
  • енот Михаил — 656,
  • кенгуру Хагена Пол — 366,
  • змееголов — 314,
  • серощекий калао Ральф — 189.

Организаторы конкурса напомнили, что основная цель мероприятия — привлечение внимания к редким и малоизвестным видам коллекции Екатеринбургского зоопарка.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как Екатеринбургский зоопарк отмечал День белого медведя.

Областная газета Свердловской области

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