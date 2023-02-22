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22 февраля 2023, 19:15

Владимир Путин поздравил Евгения Куйвашева и всех уральцев с Днем защитника Отечества

Владимир Путин

Владимир Путин поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем защитника Отечества губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и всех уральцев. Поздравительная телеграмма поступила в адрес главы региона накануне праздника, сообщили в департаменте информационной политики области.

"Этот поистине всенародный праздник торжественно отмечается по всей стране и обращает нас к бессмертным подвигам многих поколений наших предков, которые в тяжелый час испытаний поднимались на защиту родной земли. Сегодня мы по праву гордимся наследниками этих легендарных ратных традиций, их героизмом и мужеством, твердой приверженностью идеалам патриотизма, честного служения Отечеству", — говорится в поздравлении Президента России.

Поздравил уральцев и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Он отметил, что память о подвигах героев, во все времена отстаивавших независимость России, хранится в истории нашей страны. 

"Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров — образец настоящего патриотизма. Это главные нравственные ориентиры, которые дают нам силы противостоять масштабным вызовам, справляться с самыми сложными задачами. Делать все во имя укрепления и развития Отечества", — отметил Михаил Мишустин.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошел митинг-концерт "Славим защитников Отечества". 

Областная газета Свердловской области

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