Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днем защитника Отечества

Евгений Куйвашев поблагодарил всех защитников Отечества за честную службу. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области поздравил жителей с Днем защитника Отечества. Евгений Куйвашев отметил, что праздник объединяет важнейшие ценности: воинскую доблесть, честь, любовь к Родине, уважительное отношение к ее многовековой истории, память о подвигах предков.

В 2023 году в России отмечается 80‑летие победы в Сталинградской и Курской битвах, это были решающие сражения Великой Отечественной войны. Они стали символом несгибаемой воли советских воинов, их самоотверженной преданности Отечеству. В Свердловской области отмечается еще одна значимая дата — 80‑летие народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). Он был создан на средства уральцев, боевое крещение УДТК прошел в битве на Курской дуге.

"Свердловская область заслуженно носит звание Опорного края державы. Любовь к родному краю уральцы всегда доказывают реальными делами. Честным трудом, высоким профессионализмом, научными достижениями мы создаем надежную основу для дальнейшего экономического развития государства, обеспечения импортонезависимости и технологического суверенитета. Большое внимание мы уделяем патриотическому воспитанию уральской молодежи, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей", — сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона поблагодарил всех защитников Отечества за честную службу, большой вклад в укрепление оборонной мощи России, надежную защиту национальных интересов, обеспечение условий для спокойной жизни, созидательного труда людей и дальнейшего уверенного развития России, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее в адрес губернатора Евгения Куйвашева и всех уральцев поступила поздравительная телеграмма от Президента России Владимира Путина.