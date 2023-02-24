«Мы там, где нужна наша помощь»

Даниил Шестаков и Анастасия Миронович Фото: Павел Ворожцов

Указом Президента РФ Владимира ПУТИНА волонтеры Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия МИРОНОВИЧ и Даниил ШЕСТАКОВ удостоены орденов Дружбы за особый вклад в помощь жителям новых регионов России. Награждение состоялось на Общероссийском семинаре региональных штабов движения #МыВместе, который недавно прошел в Ростове-на-Дону. После возвращения в Екатеринбург Анастасия и Даниил дали эксклюзивное интервью «ОГ».

ДОСЬЕ «ОГ» Анастасия МИРОНОВИЧ родом из Новой Ляли. По окончании школы вместе с мамой и сестрой Евгенией переехала в Екатеринбург. С сестрой они двойняшки и все делают вместе. Окончили Свердловский областной педагогический колледж, затем Уральский государственный педагогический университет. Работают преподавателями физической культуры в Свердловском областном медицинском колледже. Даниил ШЕСТАКОВ родился в селе Платоново Шалинского района и, как признается, до сих пор считает те места своим домом, старается почаще там бывать. По окончании школы пошел учиться в Свердловский областной медицинский колледж. Сейчас он дипломированный фельдшер, работает в родном колледже специалистом регионального ресурсного центра по безопасности жизнедеятельности, поисково-спасательных работ и первой помощи.

– В разные периоды отношение к общественной работе менялось: то она ценилась, то считалась пустой тратой времени, теперь опять востребована. А вас кто и когда в нее вовлек?

Анастасия:

– Нам с сестрой интерес к общественной работе привили с детства. Отца рано не стало, а мама всегда была активисткой по натуре, примером для подражания. В школе тоже жизнь кипела, постоянно проводили какие-то интересные мероприятия. И если некоторые ребята возвращались домой сразу после уроков, часа в два дня, то мы с Женей – ближе к двадцати. Играли в баскетбол и футбол, занимались в военно-патриотическом клубе, лето проводили в трудовых отрядах. В добровольческое движение вступили, когда учились в Педагогическом колледже. Увидели ребят в форме с надписью «Всероссийский студенческий корпус спасателей», и среди них оказался паренек из Новой Ляли. Он нам рассказал про эту организацию, и мы с Женей решили, что нам по пути. В медицинском колледже, где мы работаем, тоже действует подразделение этого корпуса, так что ничего кардинально менять не пришлось.

Даниил:

– А я, как говорится, мимо проходил… Когда учился на втором курсе медколледжа, одногруппник, насмотревшись, как интересно живут парни из корпуса спасателей, какая у них классная форма, предложил: «Пойдем к ним, если не понравится, всегда сможем уйти». Но уйти как-то не получилось. Да и не хочется. Где бы еще я мог научиться работе в экстремальных условиях, смог испытать себя?

– Ребят в форме ВСКС журналистам «ОГ» приходилось встречать на массовых мероприятиях, где они работают волонтерами, на тушении торфяных пожаров под Екатеринбургом, где они помогали сотрудникам МЧС, в Крещение – дежурящими возле купелей. А какое событие для вас было самым ярким?

Анастасия:

– В память врезалось, как в 2014 году мы встречали в аэропорту первую волну беженцев с востока Украины. Было холодно, борт приземлился, стали выходить люди – кто в майках, кто в шлепанцах на босу ногу… Мы раздавали им собранную заранее теплую одежду, сопровождали в места временного размещения.

Даниил:

– А мне запомнился выезд в Красноярский край в 2019 году на первую мою ЧС. Там полыхали леса, огонь выжигал целые деревни. Мама меня отговаривала: мол, зачем тебе это, сынок, там опасно. Но я сказал, что мне это нужно. Другое памятное событие – наводнение в Нижних Сергах летом 2020 года. Я проработал там с отрядом неделю, съездил на три дня в Екатеринбург, сыграл свадьбу, и вернулся обратно.

Анастасия:

– С ребятами из нашего корпуса в составе всероссийских сводных отрядов мы участвовали в ликвидации последствий наводнений в Тулуне Иркутской области, на Дальнем Востоке, степных пожаров в Забайкальском крае, практически во всех крупных ЧС. Мы помогаем выводить людей в безопасное место, разбираем завалы в зоне разрушений, помогаем восстанавливать то, что можно восстановить. В одном из сел несколько дней ночевали в полусгоревшем клубе – прямо на полу в спальниках.

– Участие в ЧС требует особых знаний, навыков. Членов корпуса спасателей этому учат?

Анастасия:

– Конечно, в выездах на пожары, наводнения, другие бедствия участвуют только обученные студенты. А четыре года назад в нашем колледже открылись два новых направления подготовки специалистов – по пожарной безопасности и защите при ЧС. Кроме того, мы постоянно участвуем в слетах, где происходит обмен опытом, проводится слаживание различных волонтерских организаций.

Даниил:

– Доброволец может пройти обучение, аттестацию и получить квалификацию спасателя. Мы с Анастасией, к примеру, являемся спасателями третьего класса. Более высокие уровни – второй, первый и международный. Есть к чему стремиться. Недавно институт МЧС пригласил нас на курсы по тактической медицине – это оказание первой помощи в условиях боевых действий. Забегая вперед, скажу, что после объявления частичной мобилизации спрос на овладение этими навыками заметно возрос.

– Серьезным испытанием для нашей страны стала глобальная ЧС – пандемия. Что удивительно, введенный режим самоизоляции, который, вроде бы, должен был разъединить людей, на самом деле, их сплотил, пробудил взаимовыручку. Мои знакомые, даже те, от кого я этого не ожидала, стали помогать одиноким пожилым людям, инвалидам, пошли записываться в волонтеры. А что больше всего запомнилось вам?

Анастасия:

– Накануне режима самоизоляции я получила диплом в педуниверситете. К тому времени в регионе уже был создан штаб #МыВместе, заработал колл-центр. Помню самую первую заявку. Пожилая женщина попросила купить и принести ей домой лекарства. Потом пошел вал звонков – операторы принимали по нескольку десятков заявок в день: просили прислать волонтера сходить в магазин, аптеку, вынести мусор. Обращались и люди, предлагавшие свою помощь – развезти продуктовые заказы на личном авто, взять шефство над пожилыми и инвалидами.

Еще запомнилось, как мы встречали авиарейсы, которыми вывозили из-за рубежа уральцев. Всего было 27 бортов, прибывали они ночью. Мы были в защитных костюмах, рассаживали людей по автобусам, сопровождали в обсерваторы. Мне это напомнило события 2014 года, когда мы встречали беженцев с Украины.

– Опыт работы в пандемию помог при организации помощи, когда началась специальная военная операция?

Анастасия:

– Конечно. У нас был региональный штаб, пункты сбора гуманитарной помощи по области, колл-центр, армия волонтеров. Все это позволило действовать оперативно. 18 февраля 2022 года руководство Донецкой Народной Республики объявило об эвакуации гражданского населения в Россию. А уже 19 февраля мы отправили первую автомашину с гуманитарным грузом. Перед этим команда из пяти волонтеров уехала в Ростовскую область, где был создан единый штаб по приему граждан. Ребята встретили фуру, занялись разгрузкой и раздачей помощи.

Даниил:

– Я почему-то думал, что первыми на призыв о помощи откликнутся пожилые, а пришли пятеро молодых парней, у каждого в руках было по полному пакету с продуктами. Приходили и приходят люди, которые прибыли на Средний Урал еще в первую волну эвакуации в 2014 году. Они уже обустроились здесь, и теперь сами хотят помогать.

– В вестибюле Дома добровольца стоит много полевых печек, в комнатах и коридорах – коробки с продуктами, вещами. Можно составить среднестатистический портрет человека, который тратит свои деньги на гуманитарную помощь?

Даниил:

– Не получится. Взять те же печки. Бизнесмены привозят их партиями, заводского производства. А недавно рабочие одного предприятия с разрешения руководства сварили буржуйки из обрезков металла – 50 штук. Еще один человек привез самодельный агрегат, мало похожий на печь, но заверил, что точно такой же отапливает его дачный домик.

Анастасия:

– Две молодые женщины как-то хотели дать нам деньги, чтобы мы купили то, что нужно, но мы не можем этого делать. Тогда они взяли у нас список необходимых продуктов и вещей и через два часа привезли полную машину. Люди приходят семьями, дети приносят игрушки, бабушки – собственноручно связанные носки, кулек конфет или пару банок тушенки.

– А где вы берете транспорт, бензин, водителей, чтобы доставить груз по назначению?

Даниил:

– Если заявка на сбор гуманитарной помощи поступает по линии Министерства обороны, то они сами решают проблему перевозок. Если для населения новых территорий – подключается центральный штаб #МыВместе.

Анастасия:

– Нам администрация Екатеринбурга сильно помогает, Фонд Святой Екатерины, Сима-лэнд. В августе прошлого года мы отправляли в Макеевку партию школьной мебели. В Сима-лэнде всё грамотно упаковали, укомплектовали фуры и увезли.

– Добровольцы корпуса спасателей часто ездят на Донбасс. Вы посещаете наших земляков в зоне специальной военной операции, бываете в городах, которые до сих пор подвергаются обстрелам. Как удается преодолевать страх?

Даниил:

– Страх как-то отступает, когда занят делом. К тому же перед поездками в опасную зону для нас провели дополнительные курсы по пиротехнической безопасности. Показали, как выглядят разные мины, объяснили, куда можно ходить, а куда нельзя соваться. Первый раз мы попали в Мариуполь, когда на окраине еще шли бои. Вместе с МЧС доставили колонну фур с гуманитарной помощью. Недавно снова там побывали. Город не узнать: появились новые дома, дороги, даже светофоры. Жизнь налаживается. Но украинская армия продолжает обстрелы – метит в больницы, детсады, школы…

Анастасия:

– В прошлом году, накануне Дня защиты детей, мы привезли несколько машин с продуктовыми наборами в Волноваху. Раздачу вели в школе, так прямо над ней наша ПВО сбила украинскую ракету. Видимо, целенаправленно били.

А еще в ту поездку мы вместе с местными жителями засадили цветами целую аллею в центре Волновахи.

– Вы наверняка слышали о предложении закрепить в Трудовом кодексе обязанность работодателя предоставлять свободные дни сотрудникам, которые занимаются волонтерской деятельностью. По-вашему, это нужно сделать?

Анастасия:

– Даже не знаю. Директор нашего областного медицинского колледжа Ирина Анатольевна Лёвина добровольцев всячески поддерживает. Отправляет в командировки во всероссийский штаб #МыВместе в Ростове-на-Дону, откуда мы и совершаем наши выезды на новые российские территории. Но мы после возвращения обязательно отрабатываем учебные часы.

Даниил:

– Общественной работой нужно заниматься не в ущерб основному делу. Хотя, возможно, есть руководители, которые чинят препятствия волонтерам. В этом случае закрепленная в законе норма поможет.

– А как у вас с личной жизнью, со свободным временем? Родные не ворчат на вашу чрезмерную загруженность?

Даниил:

– У меня семья, сыну два года. Конечно, хочется проводить с ними больше времени, но не получается. Жена относится к этому с пониманием.

Анастасия:

– Я пока не замужем. А времени на все хватает. В свободные выходные выбираемся с друзьями в лес, в горы. Недавно ездили в заброшенную шахту в Челябинской области. Еще стараюсь не пропускать матчи «Автомобилиста», люблю хоккей. Мне очень повезло с сестрой. #МыВместе – это и про нас с Женей. Маме мы не все рассказываем о своих командировках, чтобы не волновать. А с сестрой можно поделиться самыми сокровенными переживаниями. Это здорово.

– Вы уже «обмыли» ордена? И как восприняли известие о награждении ваши родные?

Анастасия:

– Еще не успели. Сразу после вручения мы из Ростова-на-Дону съездили к нашим бойцам в зону спецоперации. Привезли им нужные вещи, поговорили. Там ребята из Серова, Ирбита, Первоуральска, мобилизованные, добровольцы, контрактники. Встретились с преподавателем нашего колледжа, который ушел воевать добровольцем. Навестили отца одного из наших студентов, попили чаю, сфотографировались и отправили снимок парнишке. Он обрадовался.

Даниил:

– Жена сказала: «Молодец!» Мама похвалила, призналась, что гордится мною. Друзья – кто руку пожал, кто по плечу похлопал. А Ирина Анатольевна Лёвина поругала за то, что мы на торжества в колледж по случаю Дня защитника Отечества без орденов явились. Исправимся.

ВАЖНО Государственные награды Анастасии Миронович и Даниилу Шестакову вручил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Делегацию Свердловской области на форуме возглавлял вице-губернатор Олег Чемезов. https://www.oblgazeta.ru/society/142635/

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Всероссийский студенческий корпус спасателей был создан в 2001 году. Сегодня в его рядах насчитывается 8 000 добровольцев, в Свердловском региональном отделении – более 500.

СПРАВКА Орденом Дружбы награждаются граждане за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения в развитии экономического и научного потенциала России, за особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, укреплению мира и дружественных отношений между государствами.

Орден Дружбы Фото: Павел Ворожцов

Дети на освобожденных территориях рады подаркам Фото: предоставлено Анастасией Миронович