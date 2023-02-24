С 1 марта в России начнут действовать изменения в Правилах противопожарного режима

С 1 марта в РФ вступают в силу изменения в Правилах противопожарного режима, сообщает telegram-канал МЧС России.
В частности, упрощены требования при сжигании травы на приусадебных индивидуальных участках. Делать это можно будет на расстоянии не меньше 15 метров от жилых и хозяйственных построек. Ставить мангалы разрешено минимум в 5 метрах от дома.
Также увеличена до 1,4 метра ширина минерализованных полос, которые необходимо формировать для предотвращения перехода огня с природного ландшафта на населенные пункты.
Ряд изменений касаются пожарной безопасности в жилых домах и зданиях. С 1 марта введен запрет на установку решеток на окнах домов и подвалов, которые служат в качестве аварийных выходов.
"Специальные инженерно-технические мероприятия не нужны при использовании хлопушек и бенгальских свечей", — уточняют в ведомстве.
Кроме того, с марта жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, должно быть оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями.
Напомним, ранее сотрудники пожарной охраны Екатеринбургского гарнизона провели учения в свердловской областной больнице.