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24 февраля 2023, 16:47

С 1 марта в России начнут действовать изменения в Правилах противопожарного режима

Приусадебный участок

С 1 марта ставить мангалы можно будет минимум в 5 метрах от дома на приусадебном участке. Фото: Алексей Кунилов

С 1 марта в РФ вступают в силу изменения в Правилах противопожарного режима, сообщает telegram-канал МЧС России.

В частности, упрощены требования при сжигании травы на приусадебных индивидуальных участках. Делать это можно будет на расстоянии не меньше 15 метров от жилых и хозяйственных построек. Ставить мангалы разрешено минимум в 5 метрах от дома. 

Также увеличена до 1,4 метра ширина минерализованных полос, которые необходимо формировать для предотвращения перехода огня с природного ландшафта на населенные пункты.

Ряд изменений касаются пожарной безопасности в жилых домах и зданиях. С 1 марта введен запрет на установку решеток на окнах домов и подвалов, которые служат в качестве аварийных выходов.

"Специальные инженерно-технические мероприятия не нужны при использовании хлопушек и бенгальских свечей", — уточняют в ведомстве.

Кроме того, с марта жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, должно быть оборудовано автономными дымовыми пожарными извещателями.  

Напомним, ранее сотрудники пожарной охраны Екатеринбургского гарнизона провели учения в свердловской областной больнице.

Областная газета Свердловской области

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