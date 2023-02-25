В санкционные списки Канады попали свердловские предприятия и депутаты

В санкционном списке Канады Уралвагонзавод под номером 296. Фото: Галина Соловьева

Канада расширила санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали два свердловских предприятия — Уралвагонзавод и конструкторское бюро "Новатор", а также трое депутатов Государственной думы от Свердловской области.

Запрет введен на импорт и содействие в отношении Уралвагонзавода (Нижний Тагил) и НПО "Новатор" (Екатеринбург).

"№ 293. НПО Новатор. № 296. Уралвагонзавод", — указано на сайте правительства Канады.

Санкции введены и в отношении трех депутатов Государственной думы от Свердловской области.

"№ 1169. Лев Игоревич Ковпак (род. 23 октября 1978 г.). № 1180. Зелимхан Аликоевич Муцоев (род. 13 октября 1959 г.). № 1229. Александр Вячеславович Демин (род. 23 сентября 1988 г.)", — сообщается на сайте.

Всего Канада внесла в Положения об особых экономических мерах в отношении России 129 физических и 63 юридических лица.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации.