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Общество
25 февраля 2023, 09:40

В санкционные списки Канады попали свердловские предприятия и депутаты

  Ольга Бородкина
Уралвагонзавод

В санкционном списке Канады Уралвагонзавод под номером 296. Фото: Галина Соловьева

Канада расширила санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали два свердловских предприятия — Уралвагонзавод и конструкторское бюро "Новатор", а также трое депутатов Государственной думы от Свердловской области. 

Запрет введен на импорт и содействие в отношении Уралвагонзавода (Нижний Тагил) и НПО "Новатор" (Екатеринбург).

"№ 293. НПО Новатор. № 296. Уралвагонзавод", — указано на сайте правительства Канады. 

Санкции введены и в отношении трех депутатов Государственной думы от Свердловской области.

"№ 1169. Лев Игоревич Ковпак (род. 23 октября 1978 г.). № 1180. Зелимхан Аликоевич Муцоев (род. 13 октября 1959 г.). № 1229. Александр Вячеславович Демин (род. 23 сентября 1988 г.)", — сообщается на сайте. 

Всего Канада внесла в Положения об особых экономических мерах в отношении России 129 физических и 63 юридических лица. 

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против Уральского завода гражданской авиации.

Областная газета Свердловской области

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