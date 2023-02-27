Евгений Куйвашев направил Верхотурью 8,7 миллиона рублей на автобусы для пассажиров "Ласточек"

Два новых автобуса появятся в Верхотурье. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил Верхотурью 8,7 миллиона рублей на приобретение двух автобусов для муниципальных маршрутов. Они будут встречать пассажиров "Ласточек".

Согласно распоряжению, подписанному главой региона, деньги будут направлены муниципалитету из резервного фонда областного правительства в виде иного межбюджетного трансферта, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Благодаря запуску нового маршрута "Ласточки", который появился по инициативе губернатора, мы уже в ближайшее время ожидаем рост числа паломников и туристов. Конечно, хотелось бы иметь более приличный транспорт для гостей города. На предоставленные деньги мы купим два автобуса, этого будет достаточно на первое время", — рассказал глава Верхотурья Алексей Лиханов.

Глава города отметил, что Верхотурье ежегодно получает поддержку областного бюджета, в том числе и на обновление транспортного парка, а также на покупку коммунальной техники. В этом году будет приобретена комбинированная дорожная машина для содержания городских дорог.

Ранее Евгений Куйвашев говорил о том, что Верхотурье приобрело мощный туристический потенциал, потому сегодня важно развивать город, поддерживать его инвестиционную и туристическую привлекательность, решать коммунальные и транспортные задачи.

"Уверен, что изменение графика и маршрута передвижения "Ласточек" привлечет еще больше паломников и путешественников не только в Верхотурье, но и в другие северные территории области", — говорил губернатор 19 января во время своего визита в муниципалитет.

Напомним, по пригородным железнодорожным маршрутам, создание которых в Свердловской области инициировал Евгений Куйвашев, перевезли больше полумиллиона пассажиров.