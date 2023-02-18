По созданным по инициативе Евгения Куйвашева пригородным маршрутам перевезли больше полумиллиона свердловчан

Пригородные "Ласточки" и "Орланы" пользуются спросом среди уральцев. Фото: Алексей Кунилов

По созданным по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева маршрутам пригородные поезда перевезли около 519,8 тысячи пассажиров. С сентября на СвЖД было запущено 5 новых направлений, которые оказались востребованы среди уральцев.

С сентября 2022 года "Ласточки", связывающие Екатеринбург с Качканаром, перевезли 402,3 тысячи человек, сообщили в Свердловской пригородной компании. Маршрутом Екатеринбург-Пассажирский – Красноуфимск, на котором ежедневно работают две пары составов, с 17 октября 2022 года воспользовались 64,8 тысячи жителей.

Наиболее востребованным стал межрегиональный маршрут Екатеринбург-Пассажирский – Верхний Уфалей – Челябинск. О его создании губернатор Евгений Куйвашев и глава Челябинской области Алексей Текслер договорились на Международной выставке ИННОПРОМ-2022. На данном направлении работает рельсовый автобус "Орлан". С 1 февраля 2023 года на маршрут железнодорожники добавили еще одну пару составов. Всего по этому направлению перевезено 29 тысяч человек, уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

С 1 декабря в Свердловской области был запущен "Орлан" по маршруту Шарташ – Верхняя Пышма. Музей. Им воспользовались 5,4 тысячи пассажиров.

"Реализация таких проектов придает дополнительный импульс развитию территорий, повышает мобильность населения, делает жизнь в уральских городах удобнее и привлекательнее", — подчеркнул Евгений Куйвашев во время запуска нового маршрута.

С 20 января в Свердловской области была запущена "Ласточка" по одному из самых протяженных в России и долгожданных среди уральцев маршруту Бокситы – Серов – Екатеринбург-Пассажирский. Им воспользовались 18,3 тысячи пассажиров. Пригородный поезд вышел в лидеры по заполняемости среди скоростных электричек со средним показателем 82%.

С 20 февраля в Карпинске введут дополнительные утренние и вечерние автобусные рейсы, которые помогут жителям добираться до станции, куда прибывают и откуда отравляются "Ласточки".

"Развитие пригородных пассажирских перевозок – это важное направление, которое находится под личным контролем губернатора Евгения Куйвашева. В этом году, выполняя задачу, поставленную главой региона, планируем дотянуть маршрут северной "Ласточки" от Бокситов до Североуральска. Сейчас есть определенные сложности с подъездными путями. Вместе с РЖД мы найдем решение существующих проблем. Также мы планируем увеличить объемы перевозки пассажиров инновационными подвижными составами", — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

Отметим, железнодорожный транспорт является одним из самых безопасных видов пассажирских перевозок. Его развитие служит достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные дороги".

Напомним, ранее Евгений Куйвашев снизил цену на проезд до 35 рублей в электричках, курсирующих в пределах административных границ Екатеринбурга.