Семья железнодорожников из Екатеринбурга выиграла миллион

Супруги выиграли миллион в новогодний розыгрыш. Фото: официальный распространитель всероссийских государственных лотерей

Супруги Лариса Седых и Анатолий Слепухин выиграли миллион рублей в новогоднем тираже "Русского лото", сообщает официальный распространитель всероссийских государственных лотерей.

Перед Новым годом семья купила два лотерейных билета, розыгрыш по которым состоялся 1 января 2023 года. О том, что супруги стали миллионерами, они узнали после новогодних праздников.

"Сходила в фирменную точку продаж "Столото", там меня и ошарашили суммой выигрыша! Конечно же, сразу позвонила супругу и спросила у него: сидит он или стоит?" — поделилась Лариса Седых.

Куда потратить выигрышный миллион, супруги пока не решили. Говорят, что все еще находятся под впечатлением.

"Перед выигрышем не было ни предчувствия, ни знаков. Думаю, что, если человеку суждено выиграть в лотерею, судьба обязательно предоставит ему такой шанс", — считает Анатолий Слепухин.

Супруги рассказали, что оба работают на железной дороге. Анатолий Слепухин трудится осмотрщиком вагонов, а его жена Лариса — инженером. Оба увлекаются спортом, зимой катаются на лыжах и коньках. В лотереях участвуют от случая к случаю.

Напомним, два свердловчанина из села Щелкун и поселка Истокстали миллионерами, купив лотерейный билет на почте.