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Общество
28 февраля 2023, 09:58

С 1 марта в России водителям с судимостью запретят работать в такси и общественном транспорте

  Марина Сапожникова
Такси

Водители с судимостью не смогут работать в такси. Фото: Павел Ворожцов

Ранее Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью работать в такси и общественном транспорте. Это касается тех, кто имеет судимость за тяжкие преступления, а также за нарушение общественной безопасности и конституционного строя.

Согласно закону, к управлению легковыми такси не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. При приеме на работу водителей автобусов, трамваев, троллейбусов будут учитываться только судимости за преступления против общественной безопасности, безопасности государства и основ конституционного строя, мира и безопасности человечества. 

Водителей, которые подозреваются в совершении данных преступлений, также отстранят от работы на весь период уголовного производства. Речь идет о россиянах и гражданах стран — членов ЕАЭС. 

Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ. Поправки вступают в силу 1 марта 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин подписал законы о пробации и сборе ДНК осужденных

Областная газета Свердловской области

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