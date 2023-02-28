На Режевском тракте произошло двойное ДТП с пассажирскими автобусами

В ДТП попал автобус с 40 пассажирами. Фото: telegram-канал "Сила Березовского в людях"

На 26 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск произошла двойная авария с участием двух пассажирских автобусов.

По предварительным данным, автомобиль УАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, в котором находились 40 пассажиров. В результате этого ДТП пострадали водитель и пассажир УАЗ, люди в автобусе травм не получили.

Спустя некоторое время произошло второе ДТП на этом же участке. На этот раз столкнулись автомобили Scania, Fiat, Toyota и автобус "Вектор Next", двигавшийся по маршруту № 109 Березовский — Ключевск — Екатеринбург. В автобусе находились три пассажира. В результате аварии люди в автомобилях и пассажиры автобуса не пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД РФ по Свердловской области.

Фото: telegram-канал "Сила Березовского в людях"

На месте происшествия работают автоинспекторы.

ГИБДД призывает водителей быть внимательными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не совершать опасных маневров, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

Фото: telegram-канал "Сила Березовского в людях"

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как в районе Березовского столкнулись автоцистерна, грузовик и манипулятор.