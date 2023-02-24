В районе Березовского столкнулись автоцистерна, грузовик и манипулятор

Одному из водителей потребовалась помощь медиков. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 25 километре Екатеринбургской кольцевой дороги столкнулись 3 машины: манипулятор Daewoo, автоцистерна DAF и среднетоннажный грузовик ГАЗон.

Водителю машины ГАЗон потребовалась помощь медиков, его увезли на осмотр в Березовскую центральную городскую больницу, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Что стало причиной столкновения, сейчас выясняют сотрудники Госавтоинспекции. На месте ДТП временно был перекрыт участок дороги. Весь транспорт направлялся в объезд через Березовский тракт. Сейчас движение на дороге восстановлено.

В ГИБДД еще раз призвали водителей в неблагоприятных погодных условиях снижать скорость и выбирать аккуратный стиль вождения без резких маневров и перестроений.

Напомним, после снегопада ночью на уборку дорог Свердловской области было выведено 345 единиц техники.