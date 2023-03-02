Минцифры предлагает включить в "Пушкинскую карту" электронные книги

Электронные книги планируют продавать по "Пушкинской карте". Фото: Павел Ворожцов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обсуждает с Министерством культуры идею включить в программу "Пушкинской карты" электронные книги. Об этом заявил глава департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев.

В ассортимент, доступный при покупке по карте, предлагают включить как классическую, так и современную литературу.

В Министерстве культуры отметили, что сейчас эта инициатива прорабатывается.

В январе стало известно, что в задачи государственной культурной политики России включили формирование госзаказа на создание произведений литературы и искусства, которые должны сохранять и популяризовать традиционные российские ценности, сообщают "Известия".

Всероссийская культурная программа "Пушкинская карта" была инициирована Президентом России Владимиром Путиным. Она стартовала в сентябре 2021 года. Подать заявку на получение карты можно в мобильном приложении "Госуслуги Культура" при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг. Участниками программы могут стать граждане России в возрасте от 14 до 22 лет.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, что в свердловской библиотеке имени Белинского доступны новые программы по "Пушкинской карте".