В свердловской библиотеке им. Белинского доступны новые программы по "Пушкинской карте"

В библиотеке можно побывать на мастер-классах по "Пушкинской карте". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Специальные молодежные программы, мастер-классы и квесты разработала Свердловская универсальная научная библиотека имени Белинского. Мероприятия доступны для читателей по "Пушкинской карте", сообщает департамент информационной политики региона.

"Для обладателей "Пушкинской карты" подготовлены программы, подобных которым раньше не было в нашей библиотеке. Например, необычный для нас формат у проекта "Погружение в английский". Это не клубная деятельность и не аналог дидактики языковых курсов, это возможность свободного общения на английском языке с любым уровнем, где корректировка языковых навыков будет происходить в "живом и человеческом" формате — все как мы любим", — рассказала заместитель директора библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс.

Лингвистические мастер-классы "Погружение в английский" пройдут 1 и 22 марта. Встреча 1 марта будет посвящена частям речи и словообразованию. Участники вспомнят, какие суффиксы, приставки и окончания наиболее часто употребляются в английском языке, и повторят порядок слов в повествовательных и вопросительных предложениях. На мастер-классе 22 марта участники расскажут о людях, на которых они хотели бы быть похожими.

18 марта в библиотеке планируют провести музыкальный квест "Русская пятерка", который посвятят творчеству композиторов Милия Балакирева, Цезаря Кюи, Модеста Мусоргского, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. Мастер-класс "Мелкий ремонт книг", намеченный на 22 марта, поможет участникам узнать и освоить, как правильно и аккуратно устранять дефекты, если они появились на любимых книгах. Еще одно мероприятие в библиотеке будет посвящено изготовлению "японского" блокнота.

"Существует великое множество способов переплета, один из них — это так называемый азиатский, в русскоговорящей среде более известный как японский. Основой его служит сшивание бумаги через пробитые в корешковом поле отверстия. Выглядит он достаточно нарядно, но сшивается просто, не позволяя новичку запутаться. Этот способ подойдет не только для блокнотов, но и для переплета разрозненных заметок, рецептов и прочих одинарных листов", — рассказывают организаторы.

Проект "Пушкинская карта" запущен по распоряжению Президента России Владимира Путина в 2021 году, присоединиться к нему могут молодые люди в возрасте 14–22 лет. На счет карты в 2023 году зачислено 5 тысяч рублей, которые можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации, кинотеатры, на мастер-классы.

Напомним, в Свердловской области к проекту "Пушкинская карта" присоединились более 450 учреждений культуры в 57 муниципалитетах.