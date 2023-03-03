Свердловская область борется за победу во всероссийском туристическом конкурсе

Свердловская область презентовала свой туристический потенциал. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область вошла в число 20 субъектов России, которые борются за победу на всероссийском конкурсе "Маршрут построен", где определят самые востребованные регионы для путешествий среди молодежи. Средний Урал представил жюри презентацию туристического потенциала.

"В настоящее время презентация Свердловской области содержит описание восьми точек притяжения, которые привлекательны у молодежи. Пройдя во второй этап, мы получили возможность совместно с федеральными экспертами проработать детальный маршрут по региону. Подготовим видеоролик, объединяющий выбранные места, который будет растиражирован на федеральном уровне", — рассказала директор департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Также будут выбраны десять лучших маршрутов страны для молодежных путешествий. Отбор будет проводиться через открытое голосование на странице в соцсети "ВКонтакте".

Конкурс "Маршрут построен" проводится в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Задача состязания — повышение интереса у молодежи к внутреннему туризму и разработка новых маршрутов для путешествий в стране, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее стало известно, что Правительство РФ решило расширить программу "Больше, чем путешествие". В ближайшие три года на реализацию проекта планируют направить больше 7 миллиардов рублей. За счет этих средств победителям конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" будут предоставляться сертификаты на туристические поездки. Ежегодно воспользоваться программой смогут больше 60 тысяч ребят.

Напомним, в этом году Свердловская область получит больше полумиллиарда рублей на развитие туризма.