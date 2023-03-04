Свердловский министр поздравил уральских суворовцев

Технику получили бойцы группировки "Отважные"

Представители попечительского совета Екатеринбургского суворовского военного училища передали в зону специальной военной операции внедорожник, квадрокоптеры и тепловизионные монокуляры.

Груз предназначен военнослужащим группировки "Отважные", многие из которых являются выпускниками Суворовского училища, об этом "Областной газете" рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков, являющийся членом попечительского совета Екатеринбургского суворовского военного училища. Он добавил, что техника, переданная бойцам несколько дней назад в Луганске, стала своеобразным подарком ко Дню защитника отечества.

"Вместе с ребятами из Суворовского училища и дорожно-строительными компаниями мы передали на линию соприкосновения "УАЗ-Патриот" и много других полезных на передовой вещей. Цель миссии — поддержать наших парней, многие из которых — бывшие воспитанники Суворовского училища", — сказал Василий Старков.

Техника была приобретена на средства, которые собрали во время акции "Своих не бросаем" при содействии ассоциации "Предприятия дорожной отрасли Урала". Внедорожник, пять тепловизионных наблюдательных монокуляров и три квадрокоптера от земляков принял замполит "Отважных" — в прошлом году он преподавал в Екатеринбургском суворовском училище.

Еще одну партию специальной техники передали в два других армейских формирования, где тоже служат выпускники Суворовского училища из столицы Свердловской области.

"Как член попечительского совета хочу поздравить и поддержать воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища, и тех, кто сейчас на передовой выполняет задачи специальной военной операции, и тех, кто еще только начинает постигать азы военной науки. Мы знаем, с чего начинается Родина. Мы за Россию, мы за президента!" — подчеркнул Василий Старков.

Напомним, ранее депутаты свердловского Заксобрания передали в ДНР бронированный автомобиль.