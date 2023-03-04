На охрану лесов от пожаров в 2023 году в Свердловской области направят 384 миллиона рублей

На Среднем Урале ведется подготовка к пожароопасному сезону. Фото: Павел Ворожцов

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области направит 384 миллиона рублей на охрану лесов от пожаров в 2023 году. Средства предназначаются на содержание лесопожарных подразделений, систему мониторинга, тушение возгораний.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в начале года подписал распоряжение правительства региона, в котором поставил задачи перед профильными министерствами и ведомствами по подготовке к обеспечению пожарной безопасности в лесах в 2023 году.

"Объем финансирования предусмотрен на уровне прошлого года. Из областного бюджета на защиту лесов от огня будет направлено более 215 миллионов рублей, из федерального бюджета — 169 миллионов рублей", — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Противопожарные мероприятия в лесах области начнут проводить после того, как оттает почва. В порядок будут приведены лесные дороги, предназначенные для охраны от пожаров. Начнется очистка просек и уход за противопожарными барьерами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Кроме того, в 2023 году запланировано устройство 1,8 тысячи километров противопожарных минерализованных полос и прочистка 2,2 тысячи километров уже существующих противопожарных полос. В борьбе с лесными пожарами на территории региона традиционно будет задействована "Уральская база авиационной охраны лесов". В ее структуре — 679 человек и 407 единиц техники.

В 2023 году планируется приобрести для защиты лесов один трактор и пять малых лесопатрульных комплексов. Для мониторинга пожарной опасности утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Для наземного мониторинга будет действовать 191 маршрут протяженностью 16,6 тысячи километров. Авиационный мониторинг будут вести по 8 маршрутам протяженностью 3,4 тысячи километров. К патрулированию лесов привлекут четыре самолета Ан-2, легкомоторный самолет М-12 и вертолет Ми-8.

Кроме того, для обнаружения лесных пожаров в 2023 году планируется использовать 10 наблюдательных вышек и 80 камер видеонаблюдения, установленных на вышках сотовой связи системы "Лесохранитель". Также будут использоваться данные спутников федеральной информационной системы обнаружения пожаров. Пожароопасный сезон в Свердловской области ежегодно начинается с 15 апреля, а заканчивается в середине октября.

Напомним, парашютисты-десантники Уральской авиалесоохраны начали готовиться к пожароопасному сезону.