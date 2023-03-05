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5 марта 2023, 13:10

За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 389 человек

  Ольга Бородкина
коронавирус

В Свердловской области за сутки выздоровели 229 человек. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 389 человек. 229 пациентов выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.

В больницы под наблюдение врачей направлено 7 свердловчан.

В России за прошедшие 24 часа подтвердили 13 559 случаев коронавируса. Госпитализировали 840 человек, 43 пациента умерло, 8 936 россиян выздоровели.

Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.

Накануне в Свердловской области было зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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