За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 389 человек

В Свердловской области за последние сутки COVID-19 подтвердили у 389 человек. 229 пациентов выздоровели, летальных исходов не зафиксировано, сообщает федеральный оперативный штаб.
В больницы под наблюдение врачей направлено 7 свердловчан.
В России за прошедшие 24 часа подтвердили 13 559 случаев коронавируса. Госпитализировали 840 человек, 43 пациента умерло, 8 936 россиян выздоровели.
Санитарные врачи рекомендуют чаще мыть руки, пользоваться дезинфицирующими средствами и носить маски в общественных местах.
Накануне в Свердловской области было зафиксировано 385 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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