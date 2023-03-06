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6 марта 2023, 15:36

Полиция Екатеринбурга подвела итоги рейдов в торговых центрах

Рейд

Полиция провела профилактические мероприятия в городских торговых центрах. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Сотрудники УМВД России по Екатеринбургу провели профилактические мероприятия в городских торговых центрах. В рейде принимали участие участковые уполномоченные полиции, сотрудники патрульно-постовой службы, инспекторы ПДН.

Торговые центры являются местом скопления молодежи, поэтому полиция уделяет особое внимание проверкам в ТЦ. Кроме того, в органы внутренних дел регулярно поступают сообщения о противоправном поведении подростков в общественных местах.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Всего в результате рейдов было проверено более 100 человек. Пятерых несовершеннолетних доставили в отделы полиции, после беседы их передали родителям.

Также сотрудниками полиции составлено 3 административных протокола за употребление алкоголя в неположенных местах, один из них в отношении несовершеннолетнего. 

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили 10 административных протоколов за различные нарушения ПДД.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного режима.

Областная газета Свердловской области

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