Евгений Куйвашев провел для свердловчанок торжественный прием накануне 8 Марта

Губернатор провел торжественный прием и наградил за достижения женщин. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Участие в приеме губернатора Свердловской области, посвященном Международному женскому дню, приняли представительницы общественных организаций региона, депутатского корпуса и руководители органов власти, трудовых коллективов уральских предприятий, почетные граждане Среднего Урала.

"День 8 Марта мы ценим за возможность еще раз сказать вам, дорогие женщины, как много вы значите для нас. И тем самым хоть в какой-то мере компенсировать те моменты, когда в круговерти жизни мы не успевали сказать вам искреннее "Спасибо!" за ваш труд, за вашу мудрость и терпение. Вы оказываете огромное влияние на развитие экономики, социальной сферы, институтов гражданского общества. Вы возглавляете крупные компании и организации, ведомства и учреждения, виртуозно управляете большими коллективами, обеспечивая четкую, слаженную результативную работу своей команды. Все, что вы делаете, важно и нужно. Нужно каждому из нас. Нужно Свердловской области и всей России", — отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, губернатор вручил женщинам государственные награды и награды Свердловской области:

За заслуги в разработке и создании новой специальной техники, укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена Людмила Афанасьева , монтажник радио и специального оборудования летательных аппаратов публичного акционерного общества "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина";

, монтажник радио и специального оборудования летательных аппаратов публичного акционерного общества "Машиностроительный завод имени М. И. Калинина"; За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждена Елена Грачева , машинист крана металлургического производства "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат";

, машинист крана металлургического производства "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"; За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность награждена знаком отличия "За наставничество" Наталья Овсянникова , старший инженер отделения центральной лаборатории акционерного общества "Уралэлектромедь";

, старший инженер отделения центральной лаборатории акционерного общества "Уралэлектромедь"; За заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" Гузели Чистяковой , доктору медицинских наук, профессору, руководителю отделения федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества";

, доктору медицинских наук, профессору, руководителю отделения федерального государственного бюджетного учреждения "Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества"; За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное звание "Заслуженный работник культуры Российской Федерации" Елене Козыриной , заместителю директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области "Детская музыкальная школа г. Ревды";

, заместителю директора государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Свердловской области "Детская музыкальная школа г. Ревды"; За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации Галина Тихонова , начальник склада № 5 Главного материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги";

, начальник склада № 5 Главного материального склада Свердловской дирекции снабжения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги"; За вклад в дело защиты прав и свобод человека и гражданина объявлена благодарность Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Ларисе Лазаревой — председателю Межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок";

— председателю Межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации "Аистенок"; За особые заслуги в сфере социально-экономического развития Свердловской области награждена знаком отличия Свердловской области "За заслуги перед Свердловской областью" III степени Татьяна Отто , главный инженер проектов отдела мостов открытого акционерного общества "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства";

, главный инженер проектов отдела мостов открытого акционерного общества "Уральский проектно-изыскательский институт транспортного строительства"; За участие в деятельности, направленной на оказание социальной, психологической, материальной и бытовой помощи ветеранам и членам их семей награждена знаком отличия Свердловской области "За заслуги в ветеранском движении" Любовь Бебенина , заместитель председателя Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Красноуфимского округа;

, заместитель председателя Екатеринбургской городской общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Красноуфимского округа; За активную гражданскую позицию, большой вклад в защиту прав военнослужащих, членов их семей награждена благодарственным письмом губернатора Свердловской области Лидия Фефелова, глава Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что с Международным женским днем сотрудники ГИБДД поздравили автомобилисток.