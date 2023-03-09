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Общество
9 марта 2023, 13:54

В Екатеринбурге на мясокомбинате обнаружили зараженный патогенами мясной фарш

  Марина Сапожникова
В лаборатории

В Екатеринбурге в фарше нашли опасный патоген. Фото: Алексей Кунилов

Микробиологи Свердловского референтного центра Россельхознадзора выявили опасный патоген в пробе домашнего фарша, который изготовили на одном из мясоперерабатывающих предприятий Екатеринбурга. Анализы показали, что в фарше присутствует Listeria monocytogenes.

Бактериальный патоген Listeria monocytogenes причисляют к III группе опасности. У людей он вызывает листериоз — инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. 

Листерии широко распространены в окружающей среде, возбудитель мог попасть на предприятие с сырьем от больного животного или с упаковочным материалом. Кроме того, источником могли стать необеззараженные руки персонала, который контактировал с сырьем, полуфабрикатами или готовой продукцией.

Референтный центр направил результаты исследований заказчику, чтобы там приняли экстренные меры по обеспечению безопасности своей продукции, сообщает ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора".

Ранее в Екатеринбурге клиенты суши-маркета заразились сальмонеллезом.

Областная газета Свердловской области

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