В Екатеринбурге клиенты суши-маркета заразились сальмонеллезом

В екатеринбургском суши-маркете Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге четыре клиента суши-маркета заразились сальмонеллезом. Три человека госпитализированы, также пострадал один ребенок, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Всем заболевшим поставлен диагноз "сальмонеллез", он подтвержден результатами лабораторного исследования. Центральным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора организовано эпидрасследование.

На объекте, где велось производство блюд (в Екатеринбурге на улице Рябинина, 18/2), выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Среди них: прием продукции без документов, использование поварами разделочных ножей, ручки которых перевязаны тряпками.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Также часть используемого на кухне инвентаря не имеет маркировки, установлены мусорные ведра без крышек, в помещении летают мухи. Кроме того, в производственных помещениях уборка не проводилась должным образом, на полу проверяющие нашли остатки пищи, в моечных ваннах жировые потеки. Выяснилось, что среди сотрудников не проводят ежедневный осмотр.

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Сотрудниками Роспотребнадзора были собраны пробы готовой продукции, сырья, смывов, а также биоматериал у работников суши-маркета. Проводятся лабораторные исследования. Материалы о приостановке деятельности торговой точки направлены в суд. В адрес индивидуального предпринимателя выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Напомним, ранее пять человек отравились в закусочной Верх-Исетского района Екатеринбурга.