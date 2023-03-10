Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

В этом году отмечается 80-летие народного подвига по формированию УДТК в годы Великой Отечественной войны. Фото: Полина Зиновьева

Губернатор Евгений Куйвашев и полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев возложили цветы к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. В этом году исполняется 80 лет УДТК, который был сформирован в годы Великой Отечественной войны.

В соответствии с указом губернатора с 2012 года 11 марта в Свердловской области отмечается День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. Накануне памятной даты на площадь перед железнодорожным вокзалом пришли ветераны, общественники, депутаты, военнослужащие и представители органов власти.

Фото: Полина Зиновьева

Уральский добровольческий танковый корпус был создан в 1943 году по инициативе коллективов танкостроителей. Рабочие из Свердловской, Челябинской и Пермской областей за счет добровольного сверхурочного труда произвели около 300 танков, бронемашин, орудий и минометов, а также снабдили танкистов оружием и обмундированием. Желающих вступить в ряды танкового корпуса было около 110 тысяч, и это в 12 раз больше, чем требовалось. Боевой путь УДТК от Орла до Праги составил свыше 5,5 тысяч километров, бойцы корпуса участвовали в основных наступательных операциях Великой Отечественной войны.

Фото: Полина Зиновьева

С 2018 года в регионе работает областной Центр сохранения исторической памяти УДТК. За это время он стал местом патриотической и воспитательной работы, площадкой, где молодежь может изучать историю УДТК и реализовывать собственные исследовательские проекты, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил провести на высоком уровне мероприятия, посвященные празднованию 80-летия со дня создания УДТК.