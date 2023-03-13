Глава Екатеринбурга встретился с делегацией из Макеевки

Алексей Орлов поделился опытом реализации проектов, направленных на развитие инфраструктуры и транспортного обслуживания. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Екатеринбургский градоначальник Алексей Орлов провел встречу с официальной делегацией из Макеевки (ДНР).

Муниципалитеты связывают партнерские отношения. Екатеринбург помогает восстанавливать донецкий город и направляет на Донбасс гуманитарную помощь, сообщает пресс-служба администрации столицы Урала.

"Екатеринбуржцы не первый год собирают и отправляют на Донбасс гуманитарные грузы. Ваш визит очень важен для города, так мы сможем укрепить наши связи и наметить новые ориентиры для межмуниципального развития", — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Алексей Орлов поделился опытом реализации проектов, которые направлены на развитие инфраструктуры и транспортного обслуживания Екатеринбурга. По итогам встречи участники отметили важность налаживания тесного взаимодействия городов в культурной и образовательной сферах, а также в области патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Благодарю за приглашение посетить ваш прекрасный, замечательный город. Ваш богатый опыт будет полезен для Макеевки. Наша первая с вами личная встреча послужит фундаментом дальнейшего взаимодействия двух городов. Скажу, что жители Макеевки видят поддержку, внимание и ту качественную помощь, которая оказывается. Ваша теплота нас поддерживает", — сказал глава администрации города Макеевки Владислав Ключаров.

Добавим, сейчас в Свердловской области проходят гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра. На Средний Урал актеры привезли спектакль "Левша".

Напомним, ранее в Екатеринбурге представили работы юных художников из Макеевки.