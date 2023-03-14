Глава Макеевки выразил Свердловской области благодарность за помощь

Владислав Ключаров заинтересовался комплексной жилой застройкой Академического. Фото: пресс-служба УК "Академический"

Глава Макеевки (ДНР) Владислав Ключаров, который находится с визитом на Среднем Урале, встретился с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым и предложил искать новые пути сотрудничества.

Владислав Ключаров рассказал, что после подписания в 2022 году рамочного соглашения с губернатором Евгением Куйвашевым, в Макеевке началась реализация конкретных проектов: замена дорожного покрытия, поставка машин, которые убирают город. Из Свердловской области также начала поступать гуманитарная помощь: лекарства, одежда, школьные парты.

"Сейчас наши дети находятся на удаленке, но, надеемся, в ближайшее время они смогут сесть за эти прекрасные парты. В планах на 2023 год — оздоровление детей и обновление дорожного покрытия", — отметил глава Макеевки Владислав Ключаров.

Делегация из Макеевки осмотрела комплексную жилую застройку Академического района Екатеринбурга. Представители ДНР оценили, что одновременно с домами были запроектированы школы, детские сады, больницы и прочие объекты социальной инфраструктуры.

"В будущем хотелось бы реализовать подобные проекты у нас в городе. Обмен опытом позволяет нам решать много социальных вопросов", — поделился Владислав Ключаров.

Визит делегации проходит на фоне гастролей Донецкого республиканского академического молодежного театра по городам Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. Постановки актеров Макеевки запланированы к показу в театрах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Серова, Первоуральска и Ревды с 13 по 28 марта. Кроме спектаклей зрители смогут увидеть работы учащихся детских школ искусств Макеевки на выставке "Донбасс — моя любовь", которую сопровождает театр.

Напомним, накануне делегация из Макеевки встретилась с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым. Политики отметили, как важно сегодня наладить тесное сотрудничество городов в культурной и образовательной сферах, а также в области патриотического воспитания.